Petition eingereicht: War das Mathe-Abi in MV zu schwer? Stand: 28.06.2023 06:02 Uhr Eine Schülerin aus Wismar hat eine Petition zum Mathe-Abitur im Bildungsministerium Mecklenburg-Vorpommerns eingereicht. Die Prüfung soll die im Unterricht vermittelten Anforderungen übertroffen haben.

Acht Wochen liegt die schriftliche Prüfung zum Mathe-Abitur zurück. Sie beschäftigt Abiturienten im Land aber weiterhin: Eine Schülerin aus Wismar hat eine Petition mit mehr als 2.000 Unterschriften von Schülern, Lehrern und Eltern zum Mathe-Abitur im Bildungsministerium eingereicht. Auch der Landessschülerrat gehört zu den Unterstützern.

Baldige Veröffentlichung der Ergebnisse gefordert

Konkret kritisiert die Schülerin eine Prüfungsaufgabe im Grundkurs Mathematik, die deutlich schwerer gewesen sei, als in früheren Klausuren. Die 19-Jährige fordert Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke) auf, die Ergebnisse der Mathe-Prüfungen bis Anfang nächster Woche zu veröffentlichen. Sollte der Durchschnitt in der Prüfung deutlich schlechter ausfallen, als in Vorjahren, müsse die umstrittene Aufgabe aus der Wertung genommen werden oder den Abiturienten ein Punktezuschlag gewährt werden. Bildungsministerin Oldenburg hatte zuvor bereits Kritik an der Mathe-Prüfung zurückgewiesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 28.06.2023 | 06:30 Uhr