MV mit neuer Puste beim Windkraft-Ausbau Stand: 16.01.2024 04:58 Uhr Beim Ausbau der Windkraft an Land kommt Mecklenburg-Vorpommern nach Jahren des weitgehenden Stillstands erstmals wieder voran. Im Jahr 2023 wurden nach vorläufigen Branchenangaben 41 neue Windräder aufgestellt.

von Stefan Ludmann

Neuer Schub für die Windkraft: Erstmals seit 2013 geht die Zahl neuer Windräder nicht zurück, der Trend zeigt nach oben. 41 neuen Windkraftanlagen stehen 22 abgebauten, alten und meist leistungsschwachen Windrädern gegenüber. Unterm Strich weist die Statistik des Internationalen Wirtschaftsforums Regenerative Energien (IWR) ein Zuwachs von 19 Anlagen aus. Im Jahr 2022 machte das Saldo zwischen Zu- und Rückbau nur acht Anlagen aus. 2023 entstanden die meisten - zehn - im Landkreis Rostock. Schlusslicht ist der Kreis Vorpommern-Greifswald mit nur drei neuen Anlagen.

Luft nach oben

Im Vergleich zu den Nordländern Schleswig-Holstein und Niedersachsen liegt Mecklenburg-Vorpommern jedoch erneut abgeschlagen zurück: Dort ist der Zubau dreistellig, beim Windkraft-Primus Schleswig-Holstein weist die Statistik knapp 250 neue Anlagen auf, gut sechs Mal so viel wie im Nordosten. Auch im südlichen Nachbarland Brandenburg sind deutlich mehr neue Windräder entstanden. Im Bundesvergleich rangiert Mecklenburg-Vorpommern beim Ausbau der Windkraft an Land nur auf Platz 5.

Hürden eingerissen

Projekt-Entwickler haben in der Vergangenheit immer wieder eine Verhinderungspolitik der Genehmigungsbehörden beklagt - vor Gerichten bekamen sie dabei in vielen Fällen Recht. Die Landesregierung hat einen Kurswechsel zugesagt und will Genehmigungsverfahren beschleunigen, auch durch mehr Personal in den Behörden. Sie reagiert damit auch auf Vorgaben der Bundesrepublik und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Die obersten Richter haben in der Vergangenheit mehrmals Hürden beim Ausbau der Windkraft eingerissen. Auch deshalb sollen bei der Ausweisung neuer Windkraft-Flächen in Mecklenburg-Vorpommern klare Kriterien gelten. Neue Zahlen zum Windkraft-Ausbau will an diesem Dienstag auch der Bundesverband Windenergie in Berlin vorstellen.

