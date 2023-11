Stand: 01.11.2023 14:38 Uhr Windkraft: Bundesweit die meisten Untätigkeitsklagen gegen Behörden in MV

In Mecklenburg-Vorpommern klagen Windkraft-Unternehmen besonders häufig wegen verschleppter Genehmigungsverfahren gegen Behörden. Im Oktober waren am Oberverwaltungsgericht Greifswald 19 sogenannte Untätigkeitsklagen anhängig. Deutschlandweit liegen mindestens 30 solcher Klagen bei den Gerichten vor. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presseagentur. In den meisten Bundesländern handele es sich um Einzelfälle. Aus Bayern, Hamburg, Saarland und Sachsen beispielsweise wurden gar keine Fälle gemeldet. Als mögliche Erklärung verwies der Bundesverband Windenergie auf die langen Verfahrensdauer in Mecklenburg-Vorpommern.

