MV-Werften: Mitarbeitertreffen zu Transfergesellschaft Stand: 22.06.2022 05:20 Uhr Die Beschäftigten der insolventen MV-Werften sollen heute über die Verlängerung der Transfergesellschaft informiert werden. An den Standorten in Wismar, Rostock und Stralsund sind Betriebsversammlungen angesetzt.

Die Transfergesellschaft für 1.500 Beschäftigte wäre Ende Juni ausgelaufen und soll nun mit Geldern aus dem MV-Schutzfonds bis längstens 31. Oktober fortgeführt werden. Die erste Versammlung ist für 8 Uhr in Stralsund geplant, es folgen Rostock um 11.00 Uhr und Wismar um 14.00 Uhr. Neben Insolvenzverwalter Christoph Morgen sollen auch der Geschäftsführer der Transfergesellschaft, Oliver Fieber, sowie die Betriebsratschefs der Standorte anwesend sein. Außerdem stehen Vertreter der IG Metall sowie der Landesregierung als Ansprechpartner für die Beschäftigten bereit. In Rostock wird Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) erwartet.

Unterschiedliche Aussichten für Belegschaften

Die Perspektiven für die Beschäftigten sehen an den drei Standorten sehen unterschiedlich aus - je nachdem, ob bereits Investoren für eine Weiternutzung der Werft-Gelände gefunden wurden. Für Rostock hat der Bund gerade erst sein Angebot bestätigt: Das Bundesverteidigungsministerium will dort eine Außenstelle des Marinearsenals Wilhelmshaven betreiben, mit dem Ziel, die Schiffe der Marine komplett selbst reparieren und instand halten zu können. Während in Stralsund für das von der Stadt geplante maritime Gewerbegebiet bereits erste Pächter feststehen, hatte kürzlich der U-Boot-Bauer ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) den Zuschlag für die Werft in Wismar erhalten. Die Produktion wird dort aber voraussichtlich erst 2024 starten. In der Wismarer Werfthalle liegt auch noch das zu drei Vierteln fertiggestellte Kreuzfahrtschiff "Global Dream", dessen Verkauf kürzlich gescheitert war. Der Insolvenzverwalter sucht jedoch weiter nach einem Käufer.

Insolvenz durch Corona-Pandemie ausgelöst

Die auf Kreuzfahrtschiffe spezialisierte MV-Werften-Gruppe mit Standorten in Wismar, Rostock und Stralsund hatte im Januar Insolvenz angemeldet. Anfang März wurde das Verfahren formal eröffnet. Auslöser der Pleite war der Corona-bedingte Zusammenbruch des weltweiten Kreuzfahrtgeschäfts. Der asiatische Mutterkonzern Genting Hong Kong war in der Folge zahlungsunfähig geworden und hatte sich mit Landes- und Bundesregierung nicht mehr über weitere Hilfskredite einigen können.

