MV-Werften: Gewerkschaft wartet auf Insolvenzverwalter Stand: 12.01.2022 06:18 Uhr Die Beschäftigten der insolventen MV-Werften warten weiter auf ihre Löhne und Gehälter. Die IG Metall drängt daher auf die Einsetzung eines Insolvenzverwalters.

Zwei Tage nach der Pleite der MV-Werften fordert die Gewerkschaft IG Metall schnelle Entscheidungen für die Zukunft der Standorte. Es sei bedauerlich, so ein Sprecher, dass noch immer kein Insolvenzverwalter bestellt worden sei. "Wir verlieren wertvolle Zeit", heißt es bei der IG Metall. Es gehe auch darum, mit Geld, das noch auf den Werft-Konten ist, die noch ausstehenden Dezember-Löhne für die rund 1.900 Mitarbeiter zu zahlen.

Gericht prüft Insolvenzanträge noch

Regulärer Zahltag für den Dezember war der vergangene Freitag. Das Amtsgericht Schwerin prüft allerdings noch die Zulässigkeit der eingegangenen Insolvenzanträge für Gesellschaften der MV-Werften, wie ein Gerichtssprecher sagte. Insgesamt hatten acht Werft-Gesellschaften am Montag Insolvenz angemeldet, auch die Grundstücksverwaltung in Rostock und Wismar, nicht aber die in Stralsund.

CDU: Regierungsversagen in Schwerin und Berlin

Unterdessen hat die CDU-Fraktion Land und Bund vorgeworfen, die Werften fallen gelassen zu haben. Der Ampel-Regierung in Berlin und der rot-roten Landesregierung sei es nicht gelungen, Antworten in einer schwierigen Lage zu finden. Mit dem Beharren auf einen weiteren Eigenanteil des Eigners an der Baufinanzierung der "Global One" in Höhe von 60 Millionen Euro hätten Bundesregierung und Landesregierung gezeigt, dass sie die Schwierigkeiten des Genting-Konzerns wegen der Corona-Krise nicht verstünden. Die oppositionelle AfD im Landtag forderte einen Untersuchungsausschuss.

Ostbeauftragter: Eigentümer handelt verantwortungslos

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), verweist dagegen auf die Rolle des Mutterkonzerns: "Bund und Land haben dem Eigentümer die Hand ausgestreckt, um die Werften durch die Krise zu bringen", sagte Schneider dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es sei für die Beschäftigten eine bittere Erfahrung, dass Genting Hongkong unwillig sei, die Verantwortung für sein Unternehmen wahrzunehmen. Die politischen Entscheidungsträger stünden weiterhin zur Verfügung, alle vertretbaren Schritte zu unternehmen, um Arbeitsplätze, Wissen und Technologie zu sichern, betonte Schneider.

Minister Meyer sieht Offshore-Windkraft als Perspektive

Das Land Mecklenburg-Vorpommern will gemeinsam mit dem Bund neue Initiativen starten, um die maritime Industrie zu halten. Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) setzt auf die Energiewende: Alles, was schwimmt, könnten die Werften bauen, sagte er. Dazu gehörten auch Plattformen für Windenergie auf See - für den Standort Stralsund gebe es bereits Interessenten. Wichtig sei auch, dass in Wismar das fast fertige Kreuzfahrtschiff "Global One" zu Ende gebaut werde. Darüber müsse der künftige Insolvenzverwalter entscheiden.

Land will mit betroffenen Kommunen reden

Die Landesregierung kündigte Gespräche mit den betroffenen Kommunen an. Offen ist, ob an den Standorten schnell Perspektiven entwickelt werden können. Die Werft-Grundstücke gelten als Tafelsilber, sie gehören Gesellschaften des Mutterkonzerns der MV-Werften, Genting Hong Kong. Für Stralsund hat die Eigentümergesellschaft offenbar keine Insolvenz beantragt.

Kreuzfahrtgeschäft durch Pandemie zusammengebrochen

Genting hatte die MV-Werften 2016 gekauft, um Kreuzfahrtschiffe für das eigene Unternehmen zu bauen. Auf der Werft in Wismar liegt eines der weltgrößten Kreuzfahrtschiffe mit Platz für knapp 10.000 Passagiere. Es ist zu 75 Prozent fertiggestellt. Mit der Corona-Pandemie ist das Kreuzfahrtgeschäft des Unternehmens allerdings massiv eingebrochen und in der Folge auch der Bau der neuen Schiffe.

