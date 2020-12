MV: Maskenpflicht in Straßenzügen von Rostock und Schwerin Stand: 11.12.2020 16:27 Uhr Die Hansestadt Rostock hat ihre Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus verschärft. In der Innenstadt gelten eine Maskenpflicht und ein Alkoholverbot.

Wochentags zwischen 10 und 19 Uhr müssen Menschen in der Fußgängerzone rund um die Kröpeliner Straße, im Bahnhofsbereich und am Alten Strom in Warnemünde einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Zudem herrscht ein Alkoholverbot. Treffen dürfen sich maximal fünf Personen aus bis zu zwei Haushalten. Rostock reagiert damit auf eine Weisung der Landesregierung und auf die steigenden Corona-Infektionszahlen. Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) nennt die Corona-Lage in Rostock bisher relativ entspannt - warnt aber auch, dass sich das täglich ändern könne.

Schwerin: Corona-Virus breitet sich rasant aus

Auch in der Schweriner Innenstadt gilt seit Donnerstag zwischen 6 und 22 Uhr eine Maskenpflicht. Alkohol darf nicht mehr ausgeschenkt werden. Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) sagte im NDR Nordmagazin, er hoffe, dass die neuen Schutzmaßnahmen helfen, die Zahl der Infektionen in der Landeshauptstadt zu senken. Nachdem das Virus zuvor zum Beispiel durch Berufspendler überwiegend von außen eingetragen wrden sei, breite sich die Infektion nun eher innerhalb der Stadt aus. Bis zu 20 Soldaten helfen dem Gesundheitsamt laut Badenschier bei der Nachverfolgung von Kontakten Betroffener.

