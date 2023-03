MV-Gipfel: Gemeinsamer Plan zur Flüchtlingsaufnahme Stand: 09.03.2023 23:10 Uhr Bei der Flüchtlingsunterbringung in Mecklenburg-Vorpommern gibt es noch viele große Herausforderungen, aber Land und Kommunen haben sich auf eine gemeinsame Strategie geeinigt.

Bei dem Treffen in der Staatskanzlei ging es darum "wie wir mit den aktuellen Herausforderungen beim Thema Flüchtlingsaufnahme Aufnahme von Asylbewerbern gemeinsam klarkommen" - so fasste es Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach den sechstündigen Gesprächen am Donnerstagabend zusammen. Herausgekommen ist ein gemeinsamer Plan von Land, Kreisen und Städten - inklusive Forderungen an den Bund. Bevor sie aber auf Einzelheiten einging, stellte die Ministerpräsidentin klar, dass man sich einig sei, "dass es ein Gebot der Menschlichkeit ist, dass wir Menschen, die vor Krieg flüchten oder die in ihrer Heimat verfolgt werden, Schutz geben."

Bund soll mehr Geld bereitstellen und Zugang zu Arbeit vereinfachen

Schwesig betonte, dass Mecklenburg-Vorpommern die Kommunen schon stärker bei den Kosten unterstütze als andere Bundesländer. Aber: "Wir sind uns aber auch einig, dass auch der Bund Kommunen stärker unterstützen muss." Wie bereits 2015/16 solle der Bund zusätzliche Gelder zahlen: eine Integrationspauschale und Unterstützung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Außerdem soll auf Bundesebene der rechtliche Rahmen für einen schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt geschaffen werden, möglichst schon nach einem Monat. Durch einfachere Sprachkurse soll die Integration zusätzlich verbessert werden.

Wöchentliche Abstimmungen zu Kita- und Schulplätzen

Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) ergänzte, es gehe nicht darum, bestimmte Sprachstufen wie C1 oder C2 zu erreichen, "sondern wirklich das Beherrschen elementarer Sprachkenntnisse, um sich in Deutschland und in Mecklenburg-Vorpommern zurechtzufinden." Um die Verteilung neuer Schülerinnen und Schüler sowie zusätzlicher Kita-Kindern zu bewältigen, sei ein regelmäßiger Austausch vereinbart worden, so Oldenburg weiter. Die Landesregierung wird sich demnach einmal pro Woche mit den Kommunen und den vier Staatlichen Schulämtern treffen, um gemeinsam zu planen.

Ministerien wollen Verfahren beschleunigen

Eine weitere Gesprächsrunde wollen Innen- und Justizministerium mit Praktikern von der Polizei und weiteren Behörden einrichten, sagte Innenminister Christian Pegel (SPD). Dort geht es darum, möglich Gerichtsverfahren, die sich an Asylverfahren anschließen können, zu beschleunigen. "Wir haben darüber hinaus die gemeinsame Forderung an den Bund formuliert, dass er seine bereits vorhandenen Rückkehr-Beratungsstrukturen noch detaillierter und noch früher in die Gemeinschaftsunterkünfte bringt", so der Innenminister. Laut Pegel ist außerdem besprochen worden, dass die Kreise und kreisfreien Städte ihre Strukturen von Gemeinschaftsunterkünften ausbauen werden. Aber auch das Land werde "seine Erstaufnahmeeinrichtung hinsichtlich der Platzzahlen auch noch einmal Stück für Stück ausbauen."

Integration als zentrales Thema - Gespräch gehen weiter

"Wir sind sehr froh, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern aufgegriffen hat, dass wir auch die Erstaufnahmekapazitäten etwas anheben werden", erklärte Thomas Beyer (SPD), Vorsitzender des Städte- und Gemeindetages und Bürgermeister von Wismar. Das verschaffe den Kommunen etwas Luft und gibt mehr Steuerungsmöglichkeiten. Er sei froh, dass das Thema Integration den größten Teil der sechsstündigen Beratungen eingenommen hat. "Mit Sicherheit sind wir heute noch nicht endgültig fertig geworden", so Beyers Fazit. "Deswegen haben wir auch vereinbart, dass wir diese Gespräche fortsetzen."

Kommunen sehen sich an der Belastungsgrenze

Anlass des Spitzentreffens waren Klagen aus fast allen Landkreisen, dass die vorhandenen Wohnraumkapazitäten weitgehend erschöpft seien. Einige Landräte machten bereits deutlich, dass sie sich vom Land nicht genügend unterstützt sehen. Insbesondere die Vorgänge um die Containersiedlung für bis zu 400 Flüchtlinge in dem kleinen Dorf Upahl in Nordwestmecklenburg hatten den Konflikt deutlich gezeigt. Das Verwaltungsgericht Schwerin stoppte in der Vorwoche den Bau per einstweiliger Anordnung, weil nach Auffassung der Richter die Gemeinde bei den Planungen nicht ausreichend einbezogen wurde. Nun streiten Landkreis und Innenministerium, ob der vom Kreis veranlasste vorzeitige Baubeginn durch eine Richtlinie des Ministeriums gedeckt war.

