MV-Gipfel: Ergebnisse erst am Mittag Stand: 06.03.2021 07:24 Uhr Die neuen Regelungen im Umgang mit der Corona-Pandemie in Mecklenburg-Vorpommern sollen erst heute Mittag bekanntgegeben werden. Große Abweichungen von den Bundes-Beschlüssen soll es nicht geben.

Die Gespräche des MV-Gipfels haben am Freitagabend länger gedauert als geplant. Bis in die Nacht berieten Landesregierung, Kommunen sowie Vertreter aus Wirtschaft und Sozialverbänden, wie die jüngsten Corona-Beschlüsse in Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt werden. Bund und Länder hatten vereinbart, den Lockdown bis zum 28. März weitgehend zu verlängern, aber in vielen Bereichen vorsichtige Lockerungen zu wagen. Eine Mehrheit aus SPD, CDU und Linkspartei im Landtag in Schwerin unterstützte am Freitag den Weg. Die Ergebnisse des MV-Gipfels sollen heute ab 13 Uhr präsentiert werden.

Kaum Streitpunkte, aber viele Detailfragen

Große Streitpunkte habe es bei den Beratungen nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Staatskanzlei am Abend. Es gebe aber viele Einzelheiten zu klären, wie die Beschlüsse des Bundes in die Praxis umzusetzen seien. Große Abweichungen davon werde es jedoch nicht geben. So soll unter anderem ab Montag wie geplant die Kontaktbeschränkung gelockert werden. Bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten können sich dann treffen. Kinder bis 14 Jahren sind davon ausgenommen, Partner mit getrennten Wohnungen gelten dabei als ein Haushalt. Länger diskutiert wurde offenbar über die Sicherheitskonzepte im Einzelhandel und den körpernahen Dienstleistungen.

Angepasster Stufenplan für die Schulen

Eigene Wege wolle das Land beim Thema Schule gehen. Der Stufenplan soll angepasst werden, die älteren Schülerinnen und Schüler sollen früher als geplant in die Schule zurückkehren können. Für die siebten bis neunten Klassen ist ab der kommenden Woche Wechselunterricht geplant, allerdings nur dort, wo die Inzidenz unter 50 liegt - also in der Stadt Rostock und dem Landkreis Vorpommern-Rügen.

Gewerkschaft gegen schnelle Öffnungen

Kurz vor Beginn der Beratungen sagte der stellvertretende Vorsitzende des DGB Nord, Ingo Schlüter: "Die ultimative Forderung nach sofortiger Öffnung von Gastronomie und Einzelhandel ist vor dem Hintergrund der zuletzt ansteigenden Infektionszahlen nicht nur verantwortungslos, sondern auch ökonomisch kurzsichtig." Niemand solle erwarten, dass die Kunden bei der weiterhin bestehenden hohen Infektionsgefahr in die Restaurants und Geschäfte strömen würden.

Handel und Tourismus enttäuscht von bisherigen Vorschlägen

Der Handelsverband Nord hatte die Bund-Länder-Beschlüsse kritisiert. Ein Shoppen-mit-Termin in Regionen mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100 lohne sich nicht, so Verbands-Geschäftsführer Kay-Uwe Teetz. Die Industrie- und Handelskammern Mecklenburg-Vorpommern forderten unterdessen von der Landesregierung, den Einzelhandel im gleichen Umfang wie in Schleswig-Holstein zu öffnen. Sonst drohe erneut ein starker Einkaufstourismus nach Schleswig-Holstein. Das "Baumarkttrauma" aus dem Frühjahr 2020 dürfe sich nicht wiederholen.Die Tourismuswirtschaft war von den Bund-Länder-Beratungen schwer enttäuscht. "Es ist das schlechte Ergebnis geworden, das sich angedeutet hat. Tourismus am Ende der Nahrungskette und vollkommen im Ungefähren", sagte Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbands, die Ergebnisse.

