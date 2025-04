Warnemünde: "AIDAmar" eröffnet die Kreuzfahrt-Saison Stand: 13.04.2025 06:46 Uhr Mit dem Anlauf der "AIDAmar" hat am Sonntagmorgen die Warnemünder Kreuzfahrtsaison 2025 begonnen. Für dieses Jahr haben bislang 23 Kreuzfahrtreedereien 167 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen angemeldet.

Knapp 20 Anläufe mehr als 2024: Das ist die Prognose des Hafenbetreibers Rostock Port für die diesjährige Kreuzfahrtsaison in Warnemünde. Die Rostocker Reederei AIDA Cruises beispielsweise wird mit den Schiffen "AIDAdiva" und der "AIDAmar" insgesamt 68 Anläufe - inklusive Passagierwechseln - absolvieren. Und es wird mehrere Premieren geben: Gleich sieben Kreuzfahrtschiffe steuern erstmals die Warnowmündung an, darunter das 330 Meter lange Kreuzfahrtschiff "Sky Princess" der britisch-amerikanischen Carnival Corporation. Es ist der größte Luxusliner der Saison. Ein besonderer Gast ist in diesem Jahr auch wieder die fast 70 Jahre alte "Nordstjernen" aus Norwegen, die gleich mehrfach von Warnemünde aus zu Ostseetouren startet.

Warnemünde auf Platz drei der Kreuzfahrthäfen an der Ostsee

Gute Nachrichten für Gäste: Laut dem Deutschen Reiseverband sind Kreuzfahrten wegen ihres Pauschalreisecharakters anhaltend beliebt - und die Preise für Urlaub auf dem Schiff lägen im Schnitt drei Prozent unter dem Niveau von 2024. Schätzungsweise mehr als eine halbe Million Gäste aus aller Welt werden in diesem Jahr in Warnemünde an und von Bord gehen. Nicht nur als Start und Ziel, sondern auch als Zwischenstopp ist das Ostseebad beliebt: Rostock liegt nach Kopenhagen und Kiel auf dem dritten Platz der meist besuchten Kreuzfahrthäfen im Ostseeraum, teilt der Hafenbetreiber mit. Um mit diesem Pfund zu wuchern, veranstaltet die Tourismuszentrale am Neuen Strom wieder sogenannte Port Parties zum ersten Doppelanlauf der Saison am 26. und 27. April. Die Kreuzfahrtsaison endet voraussichtlich am 18. Dezember.

