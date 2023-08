Stand: 25.08.2023 06:11 Uhr Ludwigslust: Schlosspark nach Baumsturz vorübergehend gesperrt

In der Nacht zu Donnerstag ist eine etwa 25 Meter hohe Eiche im Schlosspark Ludwigslust umgestürzt. Der Schlosspark bleibt daher vorübergehend gesperrt, so eine Sprecherin der Landesbehörde Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern. Der Baumsturz habe auch das Dach des Schweizerhauses beschädigt worden - es wird für Veranstaltungen genutzt. Die Aufräumarbeiten sollen einige Tage in Anspruch nehmen. Warum der Baum plötzlich umkippte ist unklar, es herrschte Windstille. Ast-Abbrüche oder auch weitere Baumumbrüche können nicht ausgeschlossen werden, so die Sprecherin weiter. Wetterextreme wie Starkregen aber auch Trockenheit hätten die Bäume im Schlosspark Ludwigslust wie auch die in anderen Parks des Landes sehr belastet.

