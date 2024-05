Ludwigslust-Parchim investiert 55 Millionen in Schulen Stand: 14.05.2024 15:50 Uhr Der Landkreis Ludwigslust-Parchim erhält in den kommenden Jahren Geld aus dem Schulbauprogramm des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Mit Co-Finanzierungen sollen dann 55 Millionen Euro in große und kleine Schulbauprojekte fließen.

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim sollen in den kommenden vier Jahren mehr als 55 Millionen Euro in Schulbau und -sanierung investiert werden. Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpomern und der Landrat Stefan Sternberg (SPD) haben am Dienstag in Schwerin vorgestellt, welche Orte genau diese Förderung bekommen.

Geld aus 400-Millionen-Euro-Programm

An 18 Schulen im Landkreis soll den Plänen zufolge saniert oder neu gebaut werden. Zu den Vorhaben gehören kleinere, etwa die Sanierungen in Malliß und Mestlin, aber auch große Neubauprojekte unter anderem in Picher und in Stralendorf. Gefördert werden sie aus einem 400-Millionen-Euro-Programm, das Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) bereits Ende vergangenen Jahres angekündigt hatte. Dabei gibt das Land 100 Millionen Euro. Ebenso viel kommt von den Kommunen aus dem Finanzausgleich. Die restlichen 200 Millionen sollen als Eigenmittel von den Schulträgern selbst kommen.

Weitere Landkreise folgen

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim ist der erste im Land, der entschieden hat, welche Schulen Geld aus dem Programm erhalten. Die anderen Kreise, heißt es von der Landesregierung, würden in den nächsten Wochen folgen.

