Lokführerstreik zu Ende - noch Verspätungen möglich Stand: 13.08.2021 05:10 Uhr Nach dem dem Ende des Lokführerstreiks am frühen Freitagmorgen kann es noch zu Verspätungen kommen. Die Bahn erwartet aber, dass sich der Verkehr im Tagesverlauf normalisiert.

Es könne sei, dass in Mecklenburg-Vorpommern die die ersten Züge des Tages im Nah- und Fernverkehr noch verspätet losfahren - so ein Bahnsprecher. Hier und da könne es noch zu Behinderungen kommen. Im Laufe des Freitags werde alles wieder im Takt sein.

Zahlreiche Züge ausgefallen

Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte am Mittwoch und Donnerstag starke Auswirkungen auf den Zugverkehr in Mecklenburg-Vorpommern. Es gab zahlreiche Ausfälle, die Bahn konnte nur ein Mindestangebot aufrechterhalten - wie etwa auf den Regional-Express-Linien 1, 3, 4 und 5. Gar keinen Bahn- oder Ersatzbusverkehr gab es zwischen Stralsund und Greifswald, zwischen Wismar und Ludwigslust und auf Usedom. Auch die S-Bahn zwischen Rostock und Warnemünde fuhr nicht.

ODEG und andere private Bahnen erhalten Betrieb aufrecht

Nicht direkt betroffen waren die Verbindungen der Ostdeutschen Eisenbahn (Odeg), die mehrere Linien in Mecklenburg-Vorpommern bedient. Die Züge seien am Mittwoch weitgehend planmäßig gefahren, aber deutlich voller gewesen als sonst, sagte eine Sprecherin.

Weitere Informationen Nach Streik: Bahnverkehr weitgehend normal gestartet Die Bahn rechnet dieses Wochenende mit sehr hohem Passagieraufkommen - und ist zuversichtlich, bald wieder nach Fahrplan zu fahren. mehr

Streik für mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen

Bundesweit hatte die Deutsche Bahn 75 Prozent ihrer Fernzüge gestrichen. Am Dienstag hatte die GDL angekündigt, den Fern- und Regionalverkehr ab Mittwoch, 2.00 Uhr, für 48 Stunden bundesweit zu bestreiken. Die GDL-Mitglieder streiken für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Unter anderem verlangen sie eine Corona-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen. Die Bahn will die Erhöhung nach den Corona-Verlusten über eine längere Zeit strecken. Die GDL will in der kommenden Woche über weitere mögliche Streiks entscheiden.

Weitere Informationen Streik: Was Bahn-Kunden jetzt wissen müssen Bis Freitag wollen Lokführer der GDL den Personenverkehr bestreiken. Wie bekommen Bahn-Kunden Geld für Fahrkarten zurück? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 12.08.2021 | 05:00 Uhr