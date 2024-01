Lila Bäcker: Filialschließungen und Entlassungen in MV Stand: 02.01.2024 13:38 Uhr Die Bäckerei-Kette "Lila Bäcker" entlässt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Außerdem werden etwa 80 Filialen geschlossen. Die meisten davon in Mecklenburg-Vorpommern.

In Mecklenburg-Vorpommern stellen mehr als 40 Filialen der Bäckerei-Kette "Lila Bäcker" ihren Verkaufsbetrieb ein, so ein Unternehmenssprecher am Dienstag. Auch zahlreiche Entlassungen wurden angekündigt - davon betroffen seien neben den Mitarbeitenden der Filialen vor allem Beschäftigte der Heimatbäcker GmbH in Pasewalk. Dort werden Brot und Brötchen hergestellt. Und auch Mitarbeiter aus der Logistik müssten gehen.

Gespräche mit Investoren gescheitert

Grund für diese Einschnitte seien gescheiterte Gespräche mit potenziellen Investoren, die Interesse an der Übernahme des gesamten Unternehmens hatten. Außerdem verwies der Unternehmenssprecher auf die schwierigen Marktbedingungen durch gestiegene Energie-und Rohstoffpreise. Viele Kunden halten sich zurück und müssen sparen, heißt es. Seit gestern hat das Amtsgericht Neubrandenburg auch ein reguläres Insolvenzverfahren bei "Lila Bäcker" eröffnet.

"Lila Bäcker" macht weiter

Das Unternehmen soll noch mit insgesamt 160 Filialen und Cafés in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg weitergeführt werden. Davon 91 im Nordosten. Aus Schleswig Holstein ziehe sich "Lila Bäcker" komplett zurück. Keine Probleme gebe es bei der Backstube der Mäkelbörger Kuchenmanufaktur in Neubrandenburg. Sie sei gut ausgelastet, heißt es. Als Insolvenzverwalter ist der Rechtsanwalt Christian Graf Brockdorf bestellt worden. Er bedauert, dass knapp ein Drittel der Belegschaft gehen oder freigestellt werden muss. Aber nur so habe das Unternehmen eine Chance, die restlichen Filialen zu erhalten und die verbliebenen Mitarbeitenden zu beschäftigen, so Brockdorf.

