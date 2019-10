Stand: 22.10.2019 11:54 Uhr

Leonie: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Kindernotdienst

Im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow hat die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg nach Informationen von NDR 1 Radio MV Ermittlungen gegen den Kindernotdienst aufgenommen. Eine Mitarbeiterin der Arbeiterwohlfahrt (AWO) war als Bereitschaftsdienst des Jugendamtes parallel zu den Rettungskräften am Todestag in die Wohnung gerufen worden. Dabei sollen Vorgaben nicht eingehalten worden sein.

Staatsanwaltschaft prüft Verletzung der Fürsorgepflicht

Konkret soll geprüft werden, ob sie ihre Fürsorgepflicht gegenüber den zwei anderen Kindern verletzt hat. Diese seien offenbar nicht von der Mitarbeiterin in Augenschein genommen worden. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV soll in der Wohnung von Leonies Eltern außerdem das Vier-Augen-Prinzip nicht eingehalten worden sein. Die Kreisverwaltung Vorpommern-Greifswald zog bereits Konsequenzen und hat den Vertrag mit der AWO gekündigt. In künftigen Notfällen soll immer ein Mitarbeiter des Jugendamtes mit vor Ort sein.

Prozess geht mit Zeugenaussagen weiter

Am Landgericht Neubrandenburg wird außerdem der Mordprozess um den Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow fortgesetzt. Die Schwurgerichtskammer will unter anderem eine Notfallseelsorgerin und einen Sanitäter als Zeugen hören. Sie waren im Januar an dem Tag in die Wohnung der Familie gerufen worden, als das Mädchen unter noch ungeklärten Umständen ums Leben gekommen war.

Mutter soll Angeklagten schwer belastet haben

Am Montag hatte die Mutter des Mädchens vor dem Landgericht Neubrandenburg bereits eine Teilaussage gemacht. Dabei wurden die Öffentlichkeit und der Angeklagte von der Verhandlung ausgeschlossen. Zur Aussage wollte sich der Anwalt der Mutter bislang nicht äußern. Ihre Vernehmung soll am Donnerstag fortgesetzt werden. Nach Angaben des Nebenklägers, des leiblichen Vaters von Leonie, soll sie den Angeklagten schwer belastet habe. Dem 28-jährigen Stiefvater von Leonie wird Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Das Mädchen starb offenbar infolge der Misshandlungen am 12. Januar. Der Angeklagte schweigt bisher vor Gericht, will sich aber nach der Anhörung der Mutter äußern. Auch gegen die Mutter wird ermittelt: Ihr wird Tötung durch Unterlassen vorgeworfen, weil sie keine Hilfe holte.

