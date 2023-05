Stand: 13.05.2023 17:16 Uhr Lebensgefahr: Polizei in MV sucht nach geklauter Flakgranate

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer Flakgranate. Wie die Beamten mitteilten, wurde die Munition am Sonnabend zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr südlich des Geländes des Caravancamps "Ostseeblick" in Dranske auf Rügen entwendet. Da es sich vermutlich um einen Blindgänger handele, bestehe bei unsachgemäßer Handhabung Lebensgefahr. Hinweise nimmt die Polizei in Sassnitz unter der Telerfonnummer: 0383/92307224 entgegen. Die Granate war zuvor von einer Mitarbeiterin des Camps gefunden worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 13.05.2023 | 17:30 Uhr