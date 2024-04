Stand: 24.04.2024 06:19 Uhr Landkreis NWM: Einige Haushalte zeitweise ohne Wasser

Von acht Uhr an werden im Landreis Nordwestmecklenburg Arbeiten an Wasserleitungen vorgenommen. Deshalb bleiben Haushalte in Hanstorf, Rodenberg, Papenhusen, Rüschenbeck, Blüssen und Blüssen Ausbau für mehrere Stunden ohne fließend Wasser. Laut den Stadtwerken Grevesmühlen dauern die Arbeiten am Leitungsnetz etwa bis Mittag.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 24.04.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg