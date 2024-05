"Einzigartige Chance": Neuer Standort für Fraunhofer IGP in Warnemünde Stand: 07.05.2024 06:43 Uhr Das Fraunhofer Institut für Großstrukturen in der Produktionstechnik IGP forscht künftig auf dem früheren Gelände des Motorenherstellers Caterpillar in Warnemünde. Die Neptun Werft hatte das Areal im vergangenen Jahr gekauft.

Auf dem früheren Gelände des Motorenherstellers Caterpillar in Warnemünde ist ein neuer Mieter eingezogen: das Fraunhofer Institut für Großstrukturen in der Produktionstechnik (Fraunhofer IGP) errichtet dort einen Forschungsstandort für Schiffsmotoren. Ursprünglich wollten die Forscherinnen und Forscher des Fraunhofer IGP neu bauen - inklusive neuer Motorenprüfstände.

Übernahme intakter Prüfstände

Mit dem Rückzug Caterpillars aus Rostock, habe sich aber eine einzigartige Chance ergeben, sagt der Projektleiter der Forschungsfabrik Wasserstoff, Benjamin Illgen. Das Fraunhofer IGP konnte gleich zwei intakte Prüfstände des Vorbesitzers übernehmen - jeder 16 mal 10 Meter groß. Damit habe das Institut nahezu ein Alleinstellungsmerkmal und schon jetzt zahlreiche Aufträge aus der Industrie - darunter auch vom Vormieter des neuen Standorts, Caterpillar.

Alternative Schiffsantriebe und Synergien

Im Mittelpunkt der Forschung in Warnemünde steht das Ziel, Schiffsmotoren so umzurüsten, dass sie mit alternativen Kraftstoffen laufen - zum Beispiel Ammoniak und Methanol. Die frühere Konstruktionshalle teilt sich das Institut mit der Vermieterin des Standorts, der Neptun Werft, die ihren Bereich künftig für den Schiffbau nutzen will. Eine Zwischenwand wird gerade eingeschweißt. Außerdem nimmt auch die Neptun Werft Dienste des Fraunhofer IPG in Anspruch - es geht dabei um die Entwicklung von Schiffs-Tanksystemen für alternative Kraftstoffe.

