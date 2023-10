Landkreis LuP: Vogelzug erhöht Geflügelpest-Gefahr im Herbst Stand: 31.10.2023 07:32 Uhr Im Landkreis Ludwigslust-Parchim steigt die Gefahr für einen Ausbruch der Geflügelpest. Zu dieser Einschätzung kommt das Veterinäramt des Kreises. Anlass ist der Vogelzug im Herbst.

Das Veterinäramt des Landkreises Ludwigslust-Parchim warnt aktuell vor erhöhter Gefahr für den Ausbruch der Geflügelpest und rät "dringlich" zu Schutzmaßnahmen für Hausgeflügelbestände. Grund sei der Vogelzug im Herbst. Im Kreis gebe es viele Rast- und Überwinterungsplätze für Wasservögel. Wenn diese direkten oder indirekten Kontakt mit Hausgeflügel haben, bestehe das Risiko einer Übertragung der Krankheit.

Felder locken Vögel an

Dem Veterinäramt zufolge treffen Vögel im landwirtschaftlich geprägten Landkreis Ludwigslust-Parchim auf reizvolle Futterflächen wie abgeerntete Maisschläge und auflaufende Winterkulturen. Außerdem würden die kühleren Temperaturen und schwächere UV-Strahlung das Überdauern der HPAI-Viren in der Umwelt begünstigen.

Ratschläge für Geflügelhalter

Das Veterinäramt des Kreises beruft sich in seiner Empfehlung auf die aktuelle Einschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI), welches das Risiko als hoch einstuft. Das Amt rät Geflügelhaltern, ihre Tiere nur an Stellen zu tränken und zu füttern, an die Wildvögel nicht rankommen - und nicht in Straßenkleidung in den Stall zu gehen. Kranke oder tote Tiere müssten gemeldet werden. In einer Mitteilung auf der Internetseite des Landkreises hat das Amt Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen aufgelistet.

