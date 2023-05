Geflügelpest auf Usedom: Sperrbezirk um Gemeinde Dargen eingerichtet Stand: 15.05.2023 15:51 Uhr Auf Usedom ist die Geflügelpest ausgebrochen. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald richtete deshalb rund um die Gemeinde Dargen einen Sperrbezirk ein. 4.300 Hühner wurden gekeult.

Für alle Halter von Hühnern, Enten oder Gänsen im Umkreis von drei Kilometern gilt bis auf Weiteres eine sofortige Aufstallungspflicht. In dem betroffenen Hausgeflügelbestand in Katschow wurde die hochansteckende Geflügelpest H5N1 amtlich festgestellt, wie ein Kreissprecher dem NDR in MV mitteilte.

Ortsteile Katschow, Benz, Labömitz, Reetzow, Neppermin und Stoben betroffen

Das Geflügel solle besonders vor Kontakt mit Wildvögeln geschützt werden. In den Gemeinden Dargen und Benz seien die Ortsteile Katschow, Benz, Labömitz, Reetzow, Neppermin und Stoben betroffen. Im Radius von zehn Kilometern wurde den Angaben zufolge zudem ein Beobachtungsgebiet eingerichtet. Der Bestand von 4.300 Hühnern des Hofes in Katschow sei bereits durch eine Fachfirma getötet und entsorgt worden, hieß es weiter.

Experten gehen von ganzjähriger Gefahr aus

In der Vergangenheit betraf die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, im Zusammenhang mit dem Vogelzug vor allem in der kalten Jahreszeit hiesige Haltungen und Wildvögel. Zuletzt gab es aber in Nordeuropa ganzjährig Nachweise und auch Ausbrüche. Experten gehen mittlerweile von einer ganzjährigen Gefahr aus. Erst kürzlich hatte der Geflügelwirtschaftsverband Mecklenburg-Vorpommern auch an Hobbyhalter appelliert, vorbeugende Hygienemaßnahmen ernst zu nehmen.

