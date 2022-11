Landgericht Stralsund: Falsche Polizisten gestehen Betrugsfälle

Stand: 22.11.2022 14:00 Uhr

Ein 43 und ein 33 Jahre alter Beschuldigter müssen sich von heute an vor dem Landgericht Stralsund verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gewerbsmäßigen Banden- und Computerbetrug in 52 Fällen in mehreren Bundesländern vor. Die Angeklagten zeigten sich geständig.