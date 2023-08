Landes-Zootag: Schwesig grenzt Urlauberkinder aus Stand: 21.08.2023 11:35 Uhr Tourismus-Experten und die Opposition im Landtag kritisieren den geplanten Landes-Zootag der Landesregierung. Der Grund: Der freie Eintritt in den Zoos gilt nur Kinder mit Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern.

Zoos seien Orte zum Entspannen und zum Lernen, meinte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). "Deshalb haben wir uns entschieden, dass der Eintritt für Kinder aus Mecklenburg-Vorpommern bis zu einem Alter von 14 Jahren frei ist". 200.000 Euro zahlt das Land für dieses Extra zum Landes-Zootag - aber eben nur für Landeskinder. Weil in zehn Bundesländern noch Ferien sind, unter anderem in Niedersachsen, Thüringen oder Sachsen, gehen Urlauberfamilien leer aus. Die müssen am Dienstag zum Landes-Zootag komplett zahlen, auch für ihren Nachwuchs.

DEHOGA-Chef Schwarz: "Gäste weniger wert?"

Tourismusexperten finden diese Ungleichbehandlung nicht in Ordnung: "Wir sollten als Urlaubsland Nummer 1 alles vermeiden, Urlauber und vor allem Kindern das Gefühl zu geben, sie wären uns als Gäste weniger wert als unsere eigenen", sagte der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA, Lars Schwarz. Der Zeitpunkt der ansonsten "tollen" Zoo-Aktion sollte deshalb noch einmal geprüft werden.

CDU: "Schwesig geht es um Stimmenfang"

Die CDU-Fraktion im Landtag vermutet eine Wählerbestechung. "Die Tatsache, dass Kinder aus anderen Bundesländern in die Röhre gucken, zeigt, dass es Frau Schwesig vor allem um Wählerstimmen der Eltern und nicht um glückliche Kinder geht." Ministerpräsidentin Schwesig sagte, "wir wollen zum Ende der Sommerferien noch einmal einen Höhepunkt setzen". Ihre Staatskanzlei wiederholte in einer Pressemitteilung, dass der freie Eintritt nur für Kinder aus Mecklenburg-Vorpommern gelte.

