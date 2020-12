Landesregierung MV berät über Corona-Impfkonzept Stand: 01.12.2020 05:48 Uhr Die rot-schwarze Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern berät heute über ihr Impfkonzept in der Corona-Krise. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) will im Kabinett Einzelheiten vorstellen.

Fest steht, dass es landesweit zwei Impfzentren geben soll. Diese entstehen spätestens bis Mitte Dezember an den Universitätskliniken in Rostock und in Greifswald. Dazu kommen etwa zehn Einrichtungen in den einzelnen Landkreisen - beispielsweise in Pasewalk und Güstrow. Auch mobile Teams sind geplant.

Impfpflicht soll es nicht geben

Das Land Mecklenburg-Vorpommern will bei den Vorbereitungen auch die Bundeswehr einbinden. Die Kapazitäten sollen reichen, um pro Tag bis zu 5.000 Menschen zu impfen. Zunächst sind vor allem Ältere und Vorerkrankte an der Reihe, auch das medizinische Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat mehrfach klargestellt, dass es eine Impfpflicht nicht geben werde.

Impfvorbereitung stellt Land vor Herausforderungen

Zwei Schwierigkeiten sind zu überwinden: Das Land muss für den Betrieb der Impfeinrichtungen genügend medizinisches Personal gewinnen. Außerdem muss ein möglicher Impfstoff dauerhaft bei Minus 70 Grad aufbewahrt werden - für Lagerung und Transport sehr aufwendig. Fraglich ist aber noch, ob ein Serum bis zum Start der Impfzentren in gut zwei Wochen dann auch zugelassen ist.

