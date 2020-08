Stand: 06.08.2020 10:44 Uhr - NDR 1 Radio MV

Land bezahlt Corona-Tests für Lehrer Freier Schulen

Das Land Mecklenburg-Vorpommern wird Lehrer Freier Schulen nun doch in sein Programm für Corona-Tests aufnehmen. Das teilte das Bildungsministerium am Donnerstag auf Anfrage von NDR 1 Radio MV mit. Damit werden diesen Pädagogen in den kommenden Wochen bis zu fünf Tests bezahlt - ebenso wie Lehrern staatlicher Schulen. Der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen im Land, Kai Gusek, begrüßte die Entscheidung. Sie diene nicht nur der Sicherheit der Lehrer und Schüler an den Freien Schulen sondern sei auch wichtig zur Risikobewertung in der Pandemie.

Bisher Tests nur für Beschäftigte staatlicher Schulen

Das Bildungsministerium hatte die Übernahme der Testkosten für Lehrer Freier Schulen bisher abgelehnt - mit der Begründung, nicht Dienstherr dieser Pädagogen zu sein. Das war von der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen kritisiert worden. Bis dahin waren die Tests nur für Beschäftigte staatlicher Schulen - neben Lehrern auch Hausmeister und Sekretärinnen - vorgesehen.

Rund 2.400 Lehrer betroffen

An den knapp 80 freien Schulen im Land lernen rund 16.000 Kinder und Jugendliche. Die Zahl ihrer Lehrkräfte schätzt die Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen auf rund 2.400.

