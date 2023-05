LNG-Terminal auf Rügen: Land stellt Forderungen in Milliardenhöhe Stand: 26.05.2023 16:23 Uhr Im Verfahren um ein mögliches LNG-Terminal in Mukran auf Rügen hat die Landesregierung Vorschläge erarbeitet und Forderungen an den Bund gestellt. Die umfassen einen Wert von knapp einer Milliarde Euro.

Die Landesregierung ist mit der Kommunikation der zuständigen Bundesministerien nicht zufrieden. Einen echten Dialog über das LNG-Projekt stelle man sich anders vor, so Wirtschaftminister Reinhard Meyer (SPD). Er und die Landesregierung fordern darum einen Beauftragten, der sich explizit um einen verbesserten Austausch kümmert. Zudem müsse die Akzeptanz vor Ort jetzt gefördert werden. Dafür bringt die Landesregierung unterschiedliche Vorschläge: Das Land fordert vor allem mehr Geld für den Landkreis Vorpommern-Rügen und die Modernisierung des Hafengeländes in Mukran sowie für Investitionen in Wasserstofftechnik, aber auch für Straßen und Radwege auf der Insel Rügen.

Zusätzlich Kompensationsmaßnahmen gefordert

Alles in allem wären das Forderungen im Wert von knapp einer Milliarde Euro. Als Kompensationsmaßnahmen will man die geforderten Schritte nicht verstanden wissen. Die sollen gesondert im Genehmigungsverfahren beraten werden, so Umweltminister Till Backhaus (SPD). Wenn das LNG-Terminal in Mukran überhaupt genehmigungsfähig sei, dann nur für kurze Zeit. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte zuletzt mitgeteilt, den Standort Mukran kurzfristig in das LNG-Beschleunigungsgesetz aufzunehmen.

Touristiker lehnen LNG-Terminal weiter kategorisch ab

Für Daniel Hutter, den neu gewählten Vorsitzenden des Regionalverbands Rügen des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA), bleibt die "Abwehr von LNG-Terminals" das wichtigste Thema. Eine Flüssigerdgas-Anlage stünde weiter im Widerspruch zu den Interessen der Hoteliers und Gastronomen auf der Insel Rügen. "Die Bewahrung der einzigartigen Natur ist das Rückgrat für den florierenden Tourismus auf der Insel. Wir stehen im Wort für unsere Gäste aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland“, so Daniel Hutter weiter.

Einstweilige Anordnung gegen LNG-Terminal angekündigt

Zuletzt hatten die Rügener Gemeinden angekündigt, den Bau eines LNG-Terminals in Mukran im Falle einer Genehmigung mit einer einstweiligen Anordnung verhindern zu wollen. Dem Prozessbevollmächtigten der Rügener Gemeinden, Reiner Geulen, zufolge kann das Vorhaben der Bundesregierung bis zum Winter dieses Jahres gar nicht mehr fertig werden. Die Suche nach einem passenden Standort habe zu lange gedauert. Damit sei die Hauptargumentation der Bundesregierung für das LNG-Terminal, die Verhinderung einer Gasmangellage im Winter, hinfällig.

