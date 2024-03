Stand: 13.03.2024 07:35 Uhr Kreuzbruchhof: Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge

Etwa 30 Einwohner waren zur Bürgerversammlung in Kreuzbruchhof bei Burg Stargard (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am Dienstagabend gekommen. Im Verlaufe des Abends wurde über Sicherheitskonzepte und Ängste der Anwohner diskutiert. Derzeit sind etwa 40 Flüchtlinge in dem ehemaligen Hotel untergebracht, 180 weitere Geflüchtete sollen in der 40 Einwohner Gemeinde in diesem Jahr untergebracht werden. Kritik gab es außerdem wegen fehlender Bürgersteige, angeblich Müll im ganzen Dorf und überfüllter Busse. Bürgermeister Lorenz (CDU) hatte dafür den zuständigen Dezernenten des Landkreises, Löffler, eingeladen. Er versprach, ein Beschwerdemanagement einzurichten und mehr Busse als bislang fahren zu lassen.

