Kranichsaison in Mecklenburg-Vorpommern gestartet Stand: 17.08.2022 08:07 Uhr Im Nordosten ist die Kranichsaison gestartet. In der Region zwischen Darß-Zingster Boddenkette und Rügen befinden sich bereits rund 1.000 Kraniche, so Günter Nowald, Leiter des NABU-Kranichzentrums in Groß Mohrdorf bei Stralsund.

Bis Ende Oktober sollen es an die 100.000 Großvögel sein, und auch im Landesinneren werden rund 50.000 der Zugvögel erwartet. Die von Skandinavien und Osteuropa kommenden Kraniche machen Rast zwischen Ostseeküste und Seenplatte, bevor sie in ihre Winterquartiere ziehen.

Hier können die Kraniche besonders gut beoabachtet werden

Besonders gut und vor allem auch barrierfrei möglich ist das Beobachten der Kraniche auf der Station "Kranorama" am Günzer See. Es gibt dort zwei Beobachtungsstationen mit direktem Blick auf die unbewohnte Insel Kirr - südlich von Zingst. Die wird nach Angaben von Günter Nowald jährlich von mehreren Tausend Kranichen als Schlaf- und Rastplatz genutzt. Aber auch an vielen anderen Stellen im Land kann man Kraniche sehen, wie zum Beispiel im Peenetal, auf Ummanz, im Müritz-Nationalpark oder am Schaalsee.

