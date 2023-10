Stand: 26.10.2023 06:25 Uhr Krakow am See: Suche nach vermisstem 62-Jährigen erfolgreich

In Krakow am See ist die Suche nach einem vermissten Pflegeheimbewohner gut ausgegangen. Der 62-Jährige war laut Polizei am frühen Nachmittag zu einem Spaziergang aufgebrochen. Als er zum Abend nicht wieder zurückkehrte, habe die Einrichtung Anzeige erstattet. An der Suche hätten sich sowohl Beamte mit Fährtenhund als auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Kurz vor Mitternacht fanden sie den leicht unterkühlten Mann in einem Waldstück. Er wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.

