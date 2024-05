Stand: 25.05.2024 08:48 Uhr Kommunalwahl: 2.450 Bewerber auf 520 Sitze in MV

Bei der Wahl am 9. Juni werden 520 Sitze neu vergeben - 2.450 Männer und Frauen treten an. Die CDU stellt mit 537 Bewerbern die meisten Kandidaten, gefolgt von der SPD mit 421. Rund 260 Kandidaten schickt die Linke ins Rennen. Die AfD bleibt vergleichsweise schwach, mit 216 Bewerbern, gefolgt von der FDP und den Grünen mit jeweils rund 180 Kandidaten. Damit stellen die Parteien, die im Landtag vertreten sind, rund drei Viertel aller Kandidaten. Das Bündnis Sahra Wagenknecht tritt in drei Landkreisen und in Rostock an - mit insgesamt 46 Kandidaten.

