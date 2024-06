Laage: Vermehrt Nachtflüge der Eurofighter Stand: 17.06.2024 06:30 Uhr In der Region rund um Laage wird es diese Woche wieder lauter. Die Eurofighter des taktischen Luftwaffengeschwaders 73 "Steinhoff" bereiten sich auf die Übung "Pacific Skies" mit der französischen und spanischen Luftwaffe vor.

Betankung der Eurofighter bei Nacht

Dafür übt das Luftwaffengeschwader die Betankung der Eurofighter bei Nacht, also auch nach 22 Uhr, so Stabsfeldwebel Jan Seemann. Die nächtlichen Einsätze können zu sogenannten Überschallknalle führen, vor allem wenn die Flieger aufsteigen. Auch im kommenden Jahr könnte es lauter werden, denn bereits Ende Mai hatte der Kommodore des Luftwaffengeschwaders Laage, Gerd Schnell, angekündigt, dass dort mehr Piloten ihre Ausbildung absolvieren sollen. Bisher sind es 16, in Zukunft sollen es 30 Piloten sein. Dadurch werden bald noch zusätzliche Flüge erforderlich sein und dementsprechend wird auch mehr Lärm rund um Laage entstehen.

