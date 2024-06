Nicht genug Kandidaten: AfD kann nicht alle Mandate besetzen Stand: 10.06.2024 14:45 Uhr Die AfD hat in Mecklenburg-Vorpommern zwar die Kommunalwahlen vielerorts gewonnen, kann aber nicht alle Mandate besetzen.

In vielen Gemeinden Mecklenburg-Vorpommerns haben die Wählerinnen und Wähler bei der Kommunalwahl am Sonntag die AfD zur stärksten Partei gemacht. In manchen Städten und Dörfern aber kann sie nicht alle der gewonnenen Mandate nutzen, weil nicht genügend Kandidaten auf dem Stimmzettel standen. In Ludwigslust zum Beispiel gingen nach der Wahl in der Stadtvertretung vier Sitze an die AfD, allerdings gab es nur einen Kandidaten. Die anderen drei Sitze bleiben unbesetzt, wie die Wahlleitung der rund 13.000 Einwohner zählenden Stadt am Montag mitteilte. Die Stadtvertretung hat damit nur 22 statt 25 Mitglieder.

In den Kreistagen werden alle AfD-Sitze besetzt

In Strasburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) entfielen auf die AfD sechs Sitze bei nur vier Kandidaten. Die Mandate fünf und sechs sind damit "nicht zuteilbar", wie es auf der Internetseite der Stadt heißt. Der AfD-Landesvorsitzende Leif-Erik Holm räumte ein, dass es in einigen Städten und Gemeinden an Kandidaten mangele. In den Kreistagen könnten jedoch alle errungenen Mandate besetzt werden. Die AfD war bei der Wahl am Sonntag auf 25,6 Prozent der Stimmen gekommen. Damit hat die Partei ihren Stimmenanteil im Vergleich zur vorhergehenden Kommunalwahl fast verdoppelt. Bei leichten Verlusten landete die CDU mit nun 24 Prozent auf Rang zwei.

