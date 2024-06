Kommunalwahl 2024: AfD-Hochburgen liegen im Osten von MV Stand: 10.06.2024 16:25 Uhr Die Hochburgen der AfD liegen nach der Kommunalwahl in Vorpommern. Unterdessen holt die CDU in mindestens zwei Orten mehr als 70 Prozent der Stimmen. Wo welche Partei bei der Kommunalwahl in MV stark abgeschnitten hat, sehen Sie hier.

Bei den Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern hat die AfD in Wolgast mit 43,0 Prozent eines ihrer besten Ergebnisse bei den Wahlen der Gemeinde- und Stadtvertretungen erzielt. Das ergibt sich aus den bislang vorliegenden Wahlergebnissen. Gut abgeschnitten hat die AfD ebenfalls in Strasburg (Uckermark) mit 36,8 Prozent und in Demmin mit 36,5 Prozent der Stimmen.

Hochburgen der Parteien in den Gemeinden

CDU in zwei Gemeinden über 70 Prozent

Die CDU kam in Zingst mit 76,8 Prozent der Stimmen auf ein auffallend gutes Ergebnis. Auch in Rechlin blieben die Christdemokraten mit 74,4 Prozent über der 70-Prozent-Marke. In Löcknitz waren es immerhin 66,2 Prozent. Die SPD konnte voraussichtlich in Rerik mit 62,4 Prozent ihr bestes Ergebnis einfahren. In Selmsdorf waren es 60,9 Prozent und in Schönberg 44,6 Prozent.

Die Linke hat Hochburgen in Papendorf mit 27,5 Prozent, in Dargun mit 18,9 Prozent und in Bad Kleinen mit 18,2 Prozent. Allerdings hat sie auf der Ebene der Gemeinden davon profitiert, dass das BSW nur in wenigen Kommunen angetreten ist. In Neubukow, Malchin und Ueckermünde erzielte das BSW Stimmenanteile von 26, 23,8 beziehungsweise 16,4 Prozent.

Gewinner der Gemeindewahlen in MV

Grüne in Nordwestmecklenburg mit guten Ergebnissen

Die Grünen konnten unter anderem in Lüdersdorf (14,9 Prozent), Greifswald (13,2 Prozent) und Röbel (10,7 Prozent) ihre besten Ergebnisse erzielen. Die FDP war in Laage (11,6 Prozent), Satow (11,2 Prozent) und Waren (8,7 Prozent) stark. In vielen Orten allerdings gingen lokale Wählervereinigungen als Sieger aus den Kommunalwahlen hervor.

Kommunalwahl Mecklenburg-Vorpommern 2024: Liste aller Gemeinden und Kreise

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.06.2024 | 19:30 Uhr