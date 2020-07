Stand: 29.07.2020 19:22 Uhr - NDR 1 Radio MV

Klinik Pasewalk: Dritter Corona-Test negativ

Nach dem Corona-Verdacht bei einer 90-jährigen Patientin im Krankenhaus Pasewalk ist auch der dritte Test bei der Frau negativ ausgefallen. Das teilte Klinik-Geschäftsführer, Alexander Groß, auf Anfrage des NDR mit. Die Patientin werde aber vorsorglich noch bis Ende nächster Woche auf der Isolierstation des Krankenhauses bleiben, heißt es. Auch die 30 Mitarbeiter der Klinik bleiben vorerst in häuslicher Quarantäne. Im Laufe des Tages will die Klinik in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises Vorpommern-Greifswald entscheiden, ob das Besuchsverbot für die Klinik aufgehoben wird.

Testergebnis möglicherweise falsch positiv

Die betroffene Patientin war wegen anderer Erkrankungen seit Anfang der Woche in der Klinik behandelt worden. Ein routinemäßiger Test im Zuge ihrer geplanten Entlassung war positiv ausgefallen. Bisher seien alle Corona-Tests der Angestellten negativ, so der Geschäftsführer der Klinik. Zusammen mit dem Gesundheitsamt und dem Labor werde nun geklärt, wie wahrscheinlich ein falsch positiver Test sei.

Schichtdienst durch Mitarbeiter gesichert

Trotz der fehlenden 30 Mitarbeiter sei der Schichtdienst sei abgesichert, erklärte Groß. Die Asklepios-Klinik in der Uecker-Randow-Region beschäftigt nach eigenen Angaben rund 500 Mitarbeiter. Zu den Schwerpunkten des Krankenhauses zählt die Versorgung von Notfallpatienten und von Patienten mit komplexen Erkrankungen.

