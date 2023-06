Stand: 01.06.2023 16:42 Uhr Klimaschutzstiftung: Keine Auflösung laut Sellering

Das Ringen um die Auflösung der Klimaschutzstiftung geht weiter. Stiftungschef Sellering erklärte, er fühle sich nicht mehr an ursprüngliche Vereinbarungen mit der Landesregierung gebunden. Ursprünglich wollte der Stiftungsvorstand zurücktreten, wenn der Jahresabschluss 2022 und ein entsprechendes Gutachten dazu vorliegt. Aus rechtlichen Gründen sei diese Absichtserklärung aus dem vergangenen Jahr aber nicht umsetzbar, so Sellering, da die Stiftung aktuell weiter arbeite und ihren Zweck erfülle. Letztlich könne nur ein Gericht über die Auflösung entscheiden, nicht aber Landtag oder Landesregierung, so der ehemalige Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern weiter.

