Kinder und Jugendliche in MV leiden unter der Corona-Pandemie Stand: 28.04.2021 17:00 Uhr Viele Kinder und Jugendliche in Mecklenburg-Vorpommern leiden unter den Folgen der Corona-Pandemie. Soziale Kontakte und Perspektiven fehlen. Was hilft, um junge Menschen trotzdem gut durch die Pandemie zu bringen?

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machen zunehmend auch Kindern und Jugendlichen zu schaffen, das sagen Psychologen. Und auch zahlreiche wissenschaftliche Studien registrieren eine deutlich gestiegene Zahl depressiver Leiden bei jungen Menschen. Oft sind diese ausgelöst durch das Fehlen von sozialen Kontakten und eine zunehmende Perspektivlosigkeit.

Differenziertes Bild unter Jugendlichen

In Schwerin zeigt sich ein differenziertes Bild unter Jugendlichen in einem Plattenbauviertel. Die meisten von ihnen gehen mit der Situation gelassen um. Es mache schon einen Unterschied, dass man mit Freunden nicht so viel machen könne, aber es sei trotzdem nicht so dramatisch, sagt einer der Jungen auf der Skaterbahn.

"Eingeigelt und vereinsamt"

Weil die Sportvereine gegenwärtig geschlossen sind, kommen zu der Skaterbahn im Schweriner Stadtteil Lankow seit einigen Monaten auch viele Jugendliche aus anderen Stadtteilen. Das führt an dieser Stelle zu einer sozialen Durchmischung. Doch der Schweriner Streetworker Matthias Dresow macht auf die Jugendlichen aufmerksam, die nicht rausgehen und sich bewegen. Denen ginge es jetzt richtig schlecht. Wer psychische Probleme hat, der igelt sich jetzt ein und vereinsamt, sagt er. An diese Jugendlichen kommen auch die Streetworker nicht heran.

Sozial Schwache in Pandemie benachteiligt

Viele sozial benachteiligte Kinder fallen in der Corona-Pandemie hinten runter, weiß auch die Familienhelferin der Caritas Anne Tauer. Schule spielt bei Familien kaum noch eine Rolle. Und auf dem Land ist es auch tatsächlich schwer, den digitalen Kontakt zu halten, sagt die Familienhelferin. Sie betreut viele Familien, die keinen Laptop haben oder einen von der Schule gestellt bekommen, dann aber über keinen Internetzugang verfügen.

Familienbindung und Tagesstruktur helfen

Laut verschiedener Studien sind vier Dinge besondern wichtig für Kinder und Jugendliche, um gut durch die Pandemie zu kommen. So helfen eine sichere Bindung im Elternhaus genauso wie eine Tagesstruktur, die man auch ohne Schule, Sport, Musik oder Jugendclub einhalten sollte. Auch wer eine Aufgabe oder ein Hobby hat, das möglichst geistig und körperlich fordert, und wer noch eine Perspektive für die Zeit nach Corona sieht, den trifft es oft nicht so schlimm.

