Stand: 19.02.2019 07:55 Uhr

Kinder in MV häufiger krank als im Bundesschnitt

Kinder und Jugendliche in Mecklenburg-Vorpommern sind häufiger krank als Gleichaltrige in anderen Bundesländern. Das geht aus einer Studie der Krankenkasse DAK hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Mehr als jedes dritte Kind leidet unter einer chronischen körperlichen Erkrankung, fast jedes zehnte ist psychisch erkrankt.

Gleiche Krankheiten, mehr Betroffene

Wie ein DAK-Sprecher mitteilte, dominieren zwar die gleichen Erkrankungen wie im Bundesschnitt, aber der Anteil der Betroffenen ist vielfach höher. So haben Jungen und Mädchen in Mecklenburg-Vorpommern häufiger Atemwegserkrankungen und Infektionen als im Bundesschnitt (jeweils +13 Prozent). Auch gebe es mehr Probleme mit dem Verdauungs- oder Muskel-Skelett-System (+24 Prozent beziehungsweise +17 Prozent).

Große Unterschiede zwischen Stadt und Land

Die Studie zeige zudem, dass der Unterschied zwischen Stadt und Land größer ist als gedacht, betonte die Leiterin der DAK-Landesvertretung, Sabine Hansen. Landkinder leiden demnach häufiger unter Allergien, Stadtkinder häufiger unter Viruserkrankungen, Zahnkaries und grippalen Infekten. Die Gründe dafür seien allerdings noch unklar. Es könne an den Versorgungsstrukturen liegen, an der Umwelt oder am Verhalten der Eltern.

Daten von rund 19.000 Kindern ausgewertet

Für die repräsentative Studie wurden die Daten von rund 19.000 Kindern und Jugendlichen aus dem Jahr 2016 ausgewertet und auf alle Minderjährigen im Land hochgerechnet, hieß es. Am häufigsten sind Atemwegserkrankungen, gefolgt von Infektionen, Augen- und Hauterkrankungen und psychische Leiden. Bereits Schulkinder klagen vermehrt über Rückenschmerzen. Fünf Prozent der Kinder und Jugendlichen haben krankhaftes Übergewicht.

