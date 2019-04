Stand: 25.04.2019 05:12 Uhr

Kiellegung in Wolgast: Erste Korvette für Marine

Nach dem Exportstopp der Küstenschutzboote für Saudi-Arabien beginnt nun in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) die Fertigung von Korvetten der K130-Klasse. Bestimmt sind die Schiffe für die Deutsche Marine. Am Nachmittag wird das erste Schiff auf der zur Bremer Lürssen-Gruppe gehörenden Peene-Werft auf Kiel gelegt - im Beisein von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Fünf Schiffe für zwei Milliarden Euro

Die Korvetten der "Braunschweig"-Klasse sind knapp 90 Meter lang, können auf Randmeeren und Küstengewässern die See überwachen und im Ernstfall feindliche Schiffe bekämpfen. Die Marine hatte bereits fünf Korvetten der Klasse 130 bauen lassen, die in Warnemünde stationiert sind. Die fünf neuen Schiffe werden von 2022 an ebenfalls an der Warnow stationiert.

Die Schiffe der Deutschen Marine

































Mehrere norddeutsche Werften sind beteiligt

Vom Bau profitieren gleich mehrere Werften. Drei Unternehmen unter der Federführung der Lürssen-Werftengruppe sind daran beteiligt. So werden in Wolgast die Hinterschiffe gefertigt. Die Vorderschiffe lässt Lürssen in Bremen und Kiel bauen. Bei Blohm & Voss in Hamburg werden die Teile schließlich zusammengefügt. Die Kosten für die fünf Schiffe liegen bei rund zwei Milliarden Euro - allerdings ohne Waffensysteme.

Korvettenbau im Februar in Bremen begonnen

Der Bau der Korvette hatte im Februar in Bremen mit dem Brennschnitt - also mit dem Zuschneiden der einzelnen Stahlplatten - begonnen. Mit der Kiellegung heute startet nun der Zusammenbau des Schiffsrumpfes. Das Auf-Kiel-Legen hat eine lange Tradition - ähnlich einer Grundsteinlegung. Nur wird kein Stein gesetzt, sondern eine Münze auf die Pallung gelegt, also auf die Tragehalterung, auf der das künftige Schiff liegen wird.

Lürssen: Korvetten-Bau kann Export-Stopp nicht kompensieren

Für Wolgast bringt die Kiellegung wieder ein Stück Hoffnung, dass der Schiffbau am Peenestrom weitergeht. Derzeit sind rund 50 der 300 Wolgaster Werftarbeiter in Kurzarbeit, seitdem die Bundesregierung einen Rüstungsexportstopp nach Saudi-Arabien verhängte. Von 33 bestellten Schiffen wurden bislang 15 ausgeliefert, sechs weitere sind fertiggestellt worden, dürfen aber nicht ausgeliefert werden.

Ein Teil der von der Kurzarbeit betroffenen Arbeiter wird voraussichtlich beim Bau der Korvetten gebraucht werden. Allerdings werde der Bau dieser fünf Schiffe nicht den Wegfall der Serienproduktion der Küstenschutzboote kompensieren können, sagte ein Lürssen-Sprecher NDR 1 Radio MV. Wahrscheinlich wird also so mancher Arbeiter auf der Peene-Werft weiterhin in Kurzarbeit bleiben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 25.04.2019 | 07:00 Uhr