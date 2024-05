Stand: 16.05.2024 17:08 Uhr Katze tagelang in Laube eingesperrt: Besitzer verweigert Hilfe

Tagelang miaute sie um Hilfe: Eine Katze ist in einer Laube in einer Torgelower Kleingartenanlage eingesperrt gewesen. Eine Anwohnerin habe den Besitzer des Tiers vergeblich auf die Lage aufmerksam gemacht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Auch als diese eintraf, weigerte sich der Besitzer, seine Laube zu öffnen und die Katze zu befreien. Die Beamten brachen schließlich die Tür auf und retteten die Katze, die bereits stark dehydriert war. Das Tier kam in Obhut des Vereinsvorsitzenden der Anlage. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

