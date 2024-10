Brand in Garwitz: Mehr als 100 Feuerwehrleute mussten anrücken Stand: 27.10.2024 06:59 Uhr In einer Bungalowsiedlung ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus.

In der Nacht zu Sonntag kurz nach 23.30 ging der Alarm ein: In einer Bungalowsiedlung in Garwitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Feuer ausgebrochen. Ein Bungalow, ein Geräteschuppen, ein Zelt und ein Auto standen in Flammen und sind dabei komplett zerstört worden. Nach NDR-Informationen waren 107 Einsatzkräfte aus 18 Feuerwehren der Region im Einsatz, dazu waren Rettungswagen und die Polizei vor Ort. Der Schaden werde laut Polizei auf bislang 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht dem Verdacht der Brandstiftung nach.

Kriminaldauerdienst zur Brandstelle gerufen

Noch in der Nacht rückte der Kriminaldauerdienst an und beschlagnahmte die Brandstelle. Bei dem Löscheinsatz wurde eine Feuerwehrfrau aus Spornitz verletzt, sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Einsatzkräfte konnten wohl eine weitere Ausdehnung des Brandes verhindern. Am Rande des brennenden Komplexes befanden sich sechs Gasflaschen, die heruntergekühlt und geborgen werden konnten. Der Einsatz dauerte gut 4,5 Stunden.

