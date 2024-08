Deutscher Umweltpreis für Moorforscherin Tanneberger aus Greifswald Stand: 29.08.2024 07:10 Uhr Der Deutsche Umweltpreis gilt als eine der wichtigsten Umweltauszeichnungen in Europa. In diesem Jahr geht er unter anderem nach Greifswald - an die Moorforscherin Franziska Tanneberger.

Seit neun Jahren leitet Franziska Tanneberger das Greifswald Moor Centrum. In dieser strategischen Kooperation vereinen sich die Expertisen der Universität Greifswald, der Michael Succow Stiftung und des Instituts für Nachhaltige Entwicklung der Naturräume der Erde. Die 46-Jährige erforscht, wie trockengelegte Moore wiedervernässt werden können, entwickelt Finanzierungskonzepte und schreibt Bücher. Trockengelegte Moore sind die größte Quelle für Emissionen des Treibhausgases CO2 in Mecklenburg-Vorpommern und damit maßgebliche Treiber der Klimaerwärmung. Für ihre Arbeit wird Tanneberger nun mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet.

Tanneberger will mit Preisgeld Moorforschung voranbringen

Für Tanneberger sei der Preis eine große Überraschung, so die Wissenschaftlerin bei NDR MV Live. Sie interpretiere die Auszeichnung als "eine große Würdigung" der Arbeit des rund 100-köpfigen Teams im Greifswald Moor Centrum. Mit ihrem Anteil, der sich auf 250.000 Euro beläuft, wolle sie die Arbeit zu Mooren weiter voranbringen. Zunächst einmal brauche es viele Ansprechpersonen für Menschen, die sich für das Thema interessieren. Denn: "Das eigentliche Wiedervernässen ist meistens gar nicht so schwer", so die Moorforscherin. "Aber man braucht das Einverständnis aller Beteiligten. Das sind meist sehr viele unterschiedliche Eigentümer. Und das ist ein sehr aufwendiger Prozess", erläutert Tanneberger weiter. Viele Eigentümer seien daran interessiert, die Moorflächen richtig zu nutzen, bräuchten aber Informationen darüber, wie das geht.

Deutsche Bundesstiftung Umwelt: Tanneberger baut Brücken

Für eben dieses Bewusstsein, dass es für eine gelungene Nutzung von Moorflächen Austausch und Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Stellen braucht, sowie ihr Engagement in dem Bereich, wird Tanneberger nun ausgezeichnet. Die Verantwortlichen der Deutschen Bundesstiftung Umwelt sehen sehen sie als Brückenbauerin zwischen Wissenschaft, Politik und Landwirtschaft. Sie zeige mit ihrer Forschung, wie die Wiederherstellung der Moore zusammen mit der Landwirtschaft gelingen könne, hieß es. Der Deutsche Umweltpreis wird jährlich vergeben und ist insgesamt mit 500.000 Euro dotiert. Das Geld teilt sich die Greifswalder Forscherin mit einem weiteren Preisträger aus Baden-Württemberg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.08.2024 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald Umweltschutz Wissenschaft