Rostock: Tausende Besucher bei Gastro-Messe erwartet Stand: 27.10.2024 07:59 Uhr Vertreter aus den Bereichen Hotellerie, Gastronomie und Tourismus treffen sich ab heute auf der Fachmesse GastRo in Rostock. Die Veranstaltung findet bereits zum 33. Mal statt.

Zur Fachmesse GastRo werden in den kommenden drei Tagen etwa 6.700 Besucher aus dem Gastgewerbe erwartet. Die Messe ist mit mehr als 170 Ausstellern die größte dieser Art im Nordosten und diene dazu, sich auszutauschen und auf neue Ideen und Konzepte aufmerksam zu werden, so die Veranstalter. Zwar konnte bei den Übernachtungszahlen in Mecklenburg-Vorpommern 2024 ein leichtes Plus verzeichnet werden. Die Stimmung im Gastgewerbe ist laut dem Tourismusbarometer, das vor zwei Wochen veröffentlicht wurde, jedoch getrübt.

Preise für beste Restaurants und Newcomer

Grund dafür sind unter anderem steigende Kosten und der Fachkräftemangel. Die GastRo soll den Fachbesuchern der Branche Neuheiten und Innovationen zeigen, mit denen sie aktuelle Herausforderungen meistern können. Am Sonntagabend werden außerdem Gastronomen aus Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet. Die Preise werden in den Kategorien Restaurant, Bar und Newcomer des Jahres vergeben. Neben den Zukunftsthemen der Branche präsentiert sich auf der Messe auch die landesweite Warenbörse "Regional und Bio aus MV". Dort zeigen mehr als 60 Erzeuger und Produzenten aus dem Land

