Kampagne soll auf Gefahren in Alleen hinweisen

Die Landesverkehrswacht stellt am Mittwoch in Greifswald ihre neue Kampagne mit dem Titel "Alleen - schön und gefährlich" vor. Sie soll Autofahrer auf die Gefahren der vielen Alleen im Land aufmerksam machen. Mit mehr als 4.000 Kilometern hat Mecklenburg-Vorpommern neben Brandenburg die meisten Alleen in Deutschland.

Besondere Gefahr durch Alleen

Die alten Bäume sind zwar schön, können den Autofahrern aber zum Verhängnis werden. Auf keinen anderen Straßen verunglücken so viele Verkehrsteilnehmer. Im Schnitt gibt es auf Alleen mehr als 300 Unfälle pro Jahr - mit mehr als 170 Verletzten und 20 Todesopfern. Die neue Kampagne will an die Vernunft der Autofahrer appellieren, freiwillig das Tempo zu drosseln, aufmerksam zu fahren, um schnell reagieren zu können. Die Bäume verzeihen keine Fehler: Sie geben anders als Leitplanken die Aufprallenergie zu 100 Prozent ans Auto zurück.

Plakate und YouTube-Video

Die Landesverkehrswacht hängt an mehr als 100 Standorten im Land Plakate mit der Botschaft "Schön gefährlich" auf. Außerdem wird ein Video zu dem Thema auf Youtube freigeschaltet. Darüber hinaus wollen die Verantwortlichen mit einem sogenannten Aufprallsimulator in Schulen gehen, um Fahranfänger auf die Gefahren aufmerksam zu machen.

