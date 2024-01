Stand: 20.01.2024 17:43 Uhr Jarmen: Mehr als 250 Fahrzeuge bei Protestfahrt

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald haben am Sonnabend erneut Landwirte gegen geplante Sparpläne der Bundesregierung protestiert. Am Nachmittag startete ein circa sechs Kilometer langer Konvoi bestehend aus rund 255 Fahrzeugen in Jarmen, hieß es von der Polizei. Darunter waren auch 60 Traktoren. Staus habe es aufgrund des geringen Verkehrs aber keine gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Die Strecke führte von Jarmen nach Demmin, Loitz, Gützkow und zurück nach Jarmen.

