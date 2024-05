Stand: 27.05.2024 18:59 Uhr In MV: Bundespolizei greift 30 illegal eingereiste Personen auf

Die Bundespolizei hat am Wochenende insgesamt 30 Personen aufgegriffen, die illegal nach Mecklenburg-Vorpommern eingereist sind. In der Nähe der polnischen Grenze wurden nach Behörden-Angaben Afghanen, Inder, Iraner und Syrer ohne gültige Papiere angetroffen. Nach eigenen Angaben sind die meisten über Weißrussland und Polen gekommen. Einige wenige wurden nach Polen zurückgeschickt, der Großteil kam in Erstaufnahme-Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern.

