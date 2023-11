Stand: 02.11.2023 15:45 Uhr Hunderte Temposünder bei Schwerpunktkontrollen in MV erwischt

Die Polizei hat bei Schwerpunktkontrollen in Mecklenburg-Vorpommern Hunderte Temposünder auf den Straßen ertappt. Laut Polizei wurden im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg zum Auftakt am Mittwoch mehr als 330 Geschwindigkeitsverstöße registriert. In Nordwestmecklenburg haben Beamte rund 40 Temposünder erwischt. Auch anderswo kontrollierten Polizisten verstärkt. Das Polizeipräsidium Rostock hat zum Auftakt darauf verwiesen, dass zu hohe Geschwindigkeit als Ursache von Unfällen mit verletzten oder getöteten Menschen eine besondere Bedeutung habe. Im ersten Halbjahr 2023 seien landesweit mehr als 380 Verkehrsunfälle verzeichnet worden.

