Hornstorf: Drei Leichtverletzte bei Unfall unter Alkohol

Bei einem Unfall in Hornstorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) sind am Sonntagabend drei junge Männer leicht verletzt worden. Der 22-jährige Fahrer eines Transporters ist in der Nähe von Wismar von der Fahrbahn abgekommen und in Seitenlage auf einem Grundstück gelandet. Laut Polizei besitzt der Mann keinen Führerschein, außerdem stand er unter Alkoholeinfluss. Auch seine beiden Mitfahrer waren alkoholisiert und hatten jeweils über zwei Promille. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

