Hoher Schaden: Diebe haben es auf Baumaschinen abgesehen Stand: 15.02.2024 15:09 Uhr Vor allem im Landkreis Rostock sind in den vergangenen Tagen mehrere Baumaschinen gestohlen worden. Lediglich in einem Fall hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt.

In den vergangenen Tagen sind vor allem im Landkreis Rostock mehrere Baumaschinen gestohlen worden. Der jüngste Fall ereignete sich in Broderstorf bei Rostock. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Dienstag von einer Baustelle einen grünen Teleskoplader im Wert von 80.000 Euro. Bereits am Wochenende verschwand an der A19 in der Nähe von Laage ein acht Tonnen schwerer und 40.000 Euro teurer Kettenbagger. Auch auf einem Betriebsgelände in Stralsund wurde ein Minibagger gestohlen. Der Schaden betrug hier 25.000 Euro.

Ermittler suchen nach Zusammenhang

Die Ermittler prüfen nun, ob diese Taten miteinander in einem Zusammenhang stehen, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. In einem weiteren Fall gibt es bereits einen Tatverdächtigen: Ein 33-jähriger Deutscher soll einen 38.000 Euro teuren Kleinbagger in Rostock-Bentwisch gestohlen und im Internet angeboten haben.

