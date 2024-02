52 Parkscheinautomaten geknackt: Auf frischer Tat geschnappt Stand: 05.02.2024 14:06 Uhr Auf frischer Tat hat die Rostocker Polizei einen Mann erwischt, der 52 Parkscheinautomaten in der Hansestadt geknackt haben soll.

Die Rostocker Polizei hat einen Mann gefasst, der seit Juni vergangenen Jahres 52 Parkscheinautomaten in der Hansestadt aufgebrochen und die Geldkassetten aus ihnen geraubt haben soll. Insgesamt seien dem 41-jährigen Rostocker 35.000 Euro in die Hände gefallen, wie die Polizei am Montag feststellte. Der Schaden an den Automaten wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Auf frischer Tat ertappt

Nun wurde der Mann auf frischer Tat ertappt, als er sich erneut an einem Automaten zu schaffen machen wollte. Aufnahmen einer Überwachungskamera aus der Nähe eines anderen Tatorts hatten der Polizei einen ersten Hinweis auf den Beschuldigten geliefert. Danach sei er über einen längeren Zeitraum observiert worden, so eine Sprecherin der Polizeiinspektion.

Haftbefehl wird geprüft

Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob sie beim Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den 41-Jährigen beantragt. Er müsse sich unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls verantworten. Ob ihm weitere Taten zuzuordnen sind, wird noch ermittelt.

