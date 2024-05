Stand: 07.05.2024 15:50 Uhr Hohen Wieschendorf: Erdbeerhof startet landesweit mit dem Verkauf

Auf dem Erdbeerhof Glantz in Hohen Wieschendorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist die diesjährige Erdbeersaison gestartet. Bereits seit fünf Tagen wird gepflückt. Etwa 750 Saisonarbeitskräfte sind dafür in der Spitze auf den Feldern im Einsatz. Durch die überdachten Zelte können die Früchte schon jetzt geerntet werden. Die roten Beeren können an knapp 100 Ständen in Mecklenburg-Vorpommern gekauft werden. Ein Kilogramm Erdbeeren kostet 8,50 Euro.

