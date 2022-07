Hohe Energiepreise: Nachfrage nach Brennholz in MV steigt Stand: 23.07.2022 08:03 Uhr Angesichts der gestiegenen Preise für Gas und Öl, wollen offenbar viele Menschen ihre Kaminöfen stärker nutzen. Die Nachfrage nach Brennholz ist in Mecklenburg-Vorpommern im ersten Halbjahr in die Höhe geschossen.

Die Forstwirtschaft in MV verzeichnet im Zuge der gestiegenen Energiepreise eine unüblich hohe Nachfrage nach Brennholz. Bereits zur Jahresmitte sei so viel verkauft worden wie sonst in einem Jahr, sagt ein Mitarbeiter der Landesforsten. Da es einen Puffer gibt, sei der Vorrat zwar noch nicht ausgeschöpft, der Rohstoff sei jedoch endlich.

Schnellerer Nachschub: Betrieb nutzt Trocknungsanlage

Die gleiche Erfahrung macht auch ein Holzhändler in MV: Normalerweise gebe es ein Sommerloch, wenn es um den Verkauf von Brennholz gehe. Jetzt aber liefen die Lager zwischenzeitlich bereits leer, erklärt er. Der Betrieb behelfe sich mit mit einer eigenen Trocknungsanlage. Mit dieser dauere es nur ein bis zwei Wochen, um Nachschub verkaufsfertig zu bekommen. Üblich seien ein bis drei Jahre. Doch auch hier sei man auf den Nachschub aus dem Wald angewiesen.

Auf eine hohe Nachfrage einfach mit einem Mehr an Produktion zu reagieren, ist der Landesforstbehörde zufolge nicht so einfach möglich. Es gebe aber Waldflächen im Land, die bislang finanziell nicht lukrativ waren, aber für eine Bewirtschaftung bereitstünden. Sollte der Marktpreis für Brennholz steigen, so wäre auch hier eine Nutzung möglich, hieß es.

