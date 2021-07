Hochwasser-Katastrophe: Hilfsangebote kommen auch aus MV Stand: 16.07.2021 05:57 Uhr Die Hochwasser-Katastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz macht ganz Deutschland und Europa betroffen. Aus allen Richtungen kommen Hilfsangebote - auch aus Mecklenburg-Vorpommern.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat den von der Hochwasser-Katastrophe betroffenen Ländern Hilfe zugesagt. Auch die Bundesregierung bereitet nach den Worten von Bundesfinanzminister Scholz konkrete Hochwasserhilfen vor. Unterstützung bietet nun auch Mecklenburg-Vorpommern an. Das teilte die Staatskanzlei am Donnerstagabend mit.

Bestürzung bei Ministerpräsidentin Schwesig

Selbstverständlich stehe Mecklenburg-Vorpommern bereit, Hilfe zu leisten, heißt es in einer Mitteilung. Die Nachrichten und Bilder aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz machten betroffen, so Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Die Situation sei schockierend. Die Helferinnen und Helfer würden bis zur Erschöpfung um das Leben und das Eigentum vieler Menschen kämpfen. "Die Angehörigen der Vermissten und Verstorbenen haben mein großes Mitgefühl", so Schwesig.

Trinkwasserzapfstellen aus MV angeboten

Auch der stellvertretende Ministerpräsident Glawe sicherte den betroffenen Regionen Unterstützung zu. Rheinland-Pfalz hat ein nationales Hilfegesuch gestartet - das Land benötigt mobile Stellen zum Trinkwasser zapfen. Mecklenburg-Vorpommern hat vier davon und angeboten, diese inklusive des nötigen Personals zu schicken. Aufgrund des weiten Weges wurde die Idee verworfen, andere Bundesländer konnten über kurze Wege einspringen.

Wuppertals Partnerstadt: Hilfe aus Schwerin angeboten

Die Bilder aus Wuppertal haben speziell bei der Stadt Schwerin Bestürzung ausgelöst. Wuppertal und Schwerin verbindet seit 1987 eine Städtepartnerschaft. "Wir haben Kontakt zur Stadt Wuppertal aufgenommen und natürlich unsere Unterstützung angeboten", sagte Schwerins Stadtpräsident Sebastian Ehlers (CDU) im NDR Nordmagazin. Die hiesigen Hilfsorganisationen, beispielsweise das DRK oder THW, seien bisher noch nicht angefordert worden. Jedoch seien die Kameradinnen und Kameraden natürlich einsatzbereit und würden zur Verfügung stehen, sobald Hilfe aus Schwerin erforderlich ist, so Ehlers weiter.

Mecklenburgische Seenplatte: Feuerwehrautos im Trauerflor

Auch die Feuerwehrleute im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte trauern um ihre Kameraden. Die Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren tragen bis zum 28. Juli Trauerflor. Dazu hat Kreisfeuerwehr-Chef Enrico Kollhof aufgerufen. Beim Hochwassereinsatz in NRW kam auch ein Feuerwehrmann aus Werdohl ums Leben. Der Ort ist Partnerstadt von Stavenhagen.



Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 16.07.2021 | 06:00 Uhr